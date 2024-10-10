Оккупанты атаковали Запорожье, разрушены частные дома: есть пострадавшие. Фото и видео

Утром 10 октября российская террористическая армия атаковала Запорожье. Вследствие вражеского обстрела в городе разрушены частные дома.

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Среди мирных жителей есть пострадавшие. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По информации ОВА, ранения получили двое жителей Запорожье. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Целью путинских террористов в очередной раз стала гражданская инфраструктура. Подробная информация об утренней атаки по областному центру уточняется.

"В Запорожье разрушены частные дома и есть пострадавшие. Таковы последствия утренней атаки россиян на область. По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают им помощь. Подробную информацию впоследствии", – сообщили в ОВА.

Напомним, 9 октября россияне снова ударили по Одесской области баллистикой. Под атаку попала портовая инфраструктура. Вследствие теракта шесть человек погибли, также много раненых.

Ранее сообщалось, что 9 октября самолет Российской Федерации сбросил авиабомбу на Харьков. Предварительно, был прилет в Шевченковском районе, взрывная волна повредила жилые дома. Легкие ранения получила мирная жительница.

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