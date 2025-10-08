Оккупанты атаковали Днепропетровщину: произошли пожары, пострадали пять человек. Фото

Ночью 8 октября российская террористическая армия массированно атаковала Днепропетровскую область дронами-камикадзе. В результате обстрела два человека получили ранения средней тяжести.

Кроме беспилотников для террора мирного населения россияне применили артиллерию и РСЗО. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Последствия обстрелов

По информации областной администрации, ночью путинские войска атаковали Криворожский район дронами. Сначала попадания были зафиксированы на территории Зеленодольской громады. После этого враг массированно атаковал Новопольскую громаду.

В результате обстрела пострадали женщина и мужчина, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также на месте обстрела возникли пожары и была повреждена инфраструктура.

Никопольский районе российские террористы обстреливал из реактивных систем залпового огня "Град", артиллерии и применили FPV-дроны. В результате атак пострадали три человека: 18-летняя девушка и мужчины 26 и 45 лет. Всех их госпитализировали.

На Никопольщине после обстрелов повреждены предприятие, религиозная организация, полтора десятка частных домов и пятиэтажка, 3 хозяйственные постройки, 6 авто и газопровод.

На Синельниковщине под ударом дронов были Межевская и Покровская громады. Произошло возгорание на балконе многоквартирного дома. Частично разрушен частный дом, еще 6 – повреждены.

Начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что враг также ударил по Криворожскому району авиабомбами. По состоянию на утро в Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают.

Напомним, после последних ударов армии РФ ряд поездов Нежинского направления будут курсировать по измененному маршруту, а некоторые временно отменены.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 7 октября российские оккупанты совершили более 26 атак на энергетические объекты Украины. Ежедневно под прицелом врага находится энергетика в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Полтавской областях.

