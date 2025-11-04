Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: погибла женщина, среди пострадавших – дети. Фото

В ночь на 4 ноября военные российской оккупационной армии атаковали Днепропетровскую область. В результате удара погибла женщина, еще 8 человек пострадали, среди них – двое детей.

Об этом сообщил в. и.о. начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко. Он добавил, что силы ПВО сбили над областью 9 вражеских дронов.

Последствия российской атаки

Враг обстрелял Николаевскую громаду Синельниковского района ракетой и беспилотниками.

"Погибла 65-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали. Среди них двое детей. 15-летний парень будет лечиться амбулаторно. 5-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Как и двое взрослых", – говорится в сообщении.

Из-за обстрела огонь охватил кафе-магазин, частный дом и автомобиль. Повреждения получили 12 жилых домов.

В Васильковской громаде враг нанес удар управляемой авиабомбой (КАБ), в результате чего уничтожено несколько автомобилей.

По Никопольскому району оккупанты атаковали FPV-дронами, артиллерией и реактивными системами залпового огня "Град", направляя удары по Никополю, а также по Марганецкой и Покровской громадам.

"Пострадали трое мужчин – 43, 51 и 52 лет. Все будут лечиться дома. Изуродовано авто скорой", – сообщил чиновник.

Агрессор ударил беспилотником и по Павлограду, в результате чего была повреждена инфраструктура.

"Защитники неба сбили на Днепропетровщине 9 БпЛА. Об этом сообщили в ПвК", – написал Гайваненко.

По информации ГСЧС Украины, в Никополе оккупанты целенаправленно ударили по автомобилю "скорой", который транспортировал больного в больницу

"Трое медиков получили травмы, пациент – не пострадал. Чрезвычайники оперативно доставили раненых в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

Напомним, 3 ноября российские военные атаковали Днепр. В результате обстрела разрушениям подверглось одно из предприятий города, также известно о пострадавшем. К счастью, возгорание, которое возникло после атаки, оперативно ликвидировали.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 ноября российские военные в очередной раз ударили по Днепропетровской области. Из-за обстрелов один человек погиб, среди пострадавших есть ребенок. Кроме того, в течение дня оккупанты атаковали Павлоград, Никополь, а также Покровскую, Мировскую и Марганецкую громады.

