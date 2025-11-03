Оккупанты ударили ракетами по Днепру: изуродовано предприятие, пострадал мужчина

В понедельник, 3 ноября, военные российской оккупационной армии атаковали Днепр. В результате обстрела, разрушениям подверглось одно из предприятий города, также известно о пострадавшем.

Об этом сообщил в. и. о. начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко. Он добавил, что возгорание, которое возникло после атаки, оперативно ликвидировали.

Что известно

"Агрессор ударил по Днепру ракетами. Изуродовано предприятие. Возник пожар, его потушили. Пострадал 37-летний мужчина", – говорится в сообщении.

По словам чиновника, пострадавший будет лечиться дома.

Кроме областного центра, российские захватчики применяли артиллерию и FPV-дроны по Никополю.

Также накануне, из-за атаки на Павлоград, в медицинское учреждение обратился еще один раненый 73-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

Гайваненко добавил, что всего в течение вчерашнего дня, 2 ноября, в городе пострадали четыре человека.

По информации ПвК, защитникам неба удалось сбить на Днепропетровщине 2 беспилотника.

Напомним, в ночь на 3 ноября оккупанты атаковали Сумскую область дронами. Под вражеским ударом оказалась Тростянецкая громада. Известно по меньшей мере об одном погибшем, еще трех человек спасатели извлекли из-под завалов.

Как писал OBOZ.UA, 1 ноября российские захватчики снова атаковали Днепропетровскую область. Под удар попало несколько населенных пунктов области. Известно о гибели четырех человек в Самаровском районе, среди них – мальчики 11 и 14 лет.

