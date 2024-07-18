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Оккупанты атаковали Донетчину из разнокалиберного оружия: убиты пять мирных жителей. Фото

Надежда Данищук
War
2 минуты
207
Оккупанты атаковали Донетчину из разнокалиберного оружия: убиты пять мирных жителей. Фото

В четверг, 18 июля, российские террористы атаковали Донетчину из разнокалиберного оружия. В результате обстрела погибли пять человек и еще шестеро получили ранения.

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Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре и в ОВА. Отмечается, что враг нанес удар по Плещеевке, Гродовке, Великой Новоселке, Железному и Мирнограду.

Поселок Плещеевка Краматорского района российские захватчики обстреляли артиллерией. Из-за попадания снаряда по жилому дому погиб 85-летний местный житель. Его жену пытались спасти, но она скончалась от полученных ранений.

Оккупанты атаковали Донетчину из разнокалиберного оружия: убиты пять мирных жителей. Фото

Также россияне нанесли удар по поселку Гродовка Покровского района. Боеприпасы попали по частному сектору. Погибли три женщины 26, 32 и 77 лет.

Оккупанты атаковали Донетчину из разнокалиберного оружия: убиты пять мирных жителей. Фото

Также под прицел врага попал поселок Большая Новоселка Волновахского района. По нему ударили двумя авиабомбами КАБ-250. В собственном доме была ранена супружеская пара в возрасте 48 и 56 лет.

Оккупанты атаковали Донетчину из разнокалиберного оружия: убиты пять мирных жителей. Фото

Еще один 58-летний мужчина ранен в городе Зализное, который оккупанты обстреляли, вероятно, из артиллерии.

Кроме этого, российские террористы нанесли очередной удар по Мирнограду. По предварительным данным, россияне выпустили по городу две ракеты.

Оккупанты атаковали Донетчину из разнокалиберного оружия: убиты пять мирных жителей. Фото

В результате атаки повреждены 3 админздания, 2 жилых двухэтажки и промышленное помещение. Три человека получили ранения.

Оккупанты атаковали Донетчину из разнокалиберного оружия: убиты пять мирных жителей. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы 18 июля также нанесли удары по центру Херсона. В результате обстрела ранения получили три человека, в том числе 16-летняя девушка и ее мать, врачи борются за жизнь несовершеннолетней.

Оккупанты атаковали Донетчину из разнокалиберного оружия: убиты пять мирных жителей. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы 18 июля также нанесли удары по центру Херсона. В результате обстрела ранения получили три человека, в том числе 16-летняя девушка и ее мать, врачи борются за жизнь несовершеннолетней.

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