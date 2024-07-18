Оккупанты атаковали Донетчину из разнокалиберного оружия: убиты пять мирных жителей. Фото

В четверг, 18 июля, российские террористы атаковали Донетчину из разнокалиберного оружия. В результате обстрела погибли пять человек и еще шестеро получили ранения.

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Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре и в ОВА. Отмечается, что враг нанес удар по Плещеевке, Гродовке, Великой Новоселке, Железному и Мирнограду.

Поселок Плещеевка Краматорского района российские захватчики обстреляли артиллерией. Из-за попадания снаряда по жилому дому погиб 85-летний местный житель. Его жену пытались спасти, но она скончалась от полученных ранений.

Также россияне нанесли удар по поселку Гродовка Покровского района. Боеприпасы попали по частному сектору. Погибли три женщины 26, 32 и 77 лет.

Также под прицел врага попал поселок Большая Новоселка Волновахского района. По нему ударили двумя авиабомбами КАБ-250. В собственном доме была ранена супружеская пара в возрасте 48 и 56 лет.

Еще один 58-летний мужчина ранен в городе Зализное, который оккупанты обстреляли, вероятно, из артиллерии.

Кроме этого, российские террористы нанесли очередной удар по Мирнограду. По предварительным данным, россияне выпустили по городу две ракеты.

В результате атаки повреждены 3 админздания, 2 жилых двухэтажки и промышленное помещение. Три человека получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы 18 июля также нанесли удары по центру Херсона. В результате обстрела ранения получили три человека, в том числе 16-летняя девушка и ее мать, врачи борются за жизнь несовершеннолетней.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы 18 июля также нанесли удары по центру Херсона. В результате обстрела ранения получили три человека, в том числе 16-летняя девушка и ее мать, врачи борются за жизнь несовершеннолетней.

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