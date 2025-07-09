Оккупанты атаковали Донецкую область, есть разрушения: два человека погибли, семь пострадали. Фото

Вечером 8 июля россияне нанесли авиационные удары по Донецкой области. В населенном пункте Родинское они сбросили авиабомбу на жилой сектор, ранив четырех местных жителей, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

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А в Белицком россияне убили двух женщин, еще три человека получили ранения. Подробности сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Вечерние удары России вечером во вторник привели к гибели двух человек и ранению еще семерых гражданских.

Сначала россияне сбросили ФАБ-250 с модулем УМПК на жилой сектор населенного пункта Родинское.

В одном из домов две женщины получили минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы. А 67-летний мужчина, который на момент бомбежки находился на улице, получил контузию, осколочное ранение и открытый перелом.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Спустя некоторое время россияне ударили по многоэтажке. Там ранения получил 53-летний мужчина, у которого медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, осколочное ранение и гематому. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Также захватчики ударили КАБ-250 по Белицкому: прилетело по плотной застройке.

В результате бомбардировки погибли две женщины, травмированы еще три человека, 19, 28 и 45 лет, они получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и резаную рану.

По данным прокуратуры региона, в обоих населенных пунктах повреждено более 20 многоквартирных и частных домов.

"Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам военных преступлений (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее стало известно, что Россия в ночь на 9 июля ударила по Украине рекордным количеством дронов и ракет. В течение ночи силы ПВО обезвредили 718 целей из 741.

Большинство целей, по данным Воздушных сил, было направлено врагом на Луцк: в городе вспыхнули пожары на одном из предприятий и в гаражном кооперативе.

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