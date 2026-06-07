Оккупанты атаковали дроном работников полиции в Изюмском районе: погиб взрывотехник, есть пострадавшие. Фото

Страна-агрессор не прекращает своих террористических обстрелов. В воскресенье, 7 июня, оккупанты атаковали дроном работников полиции вблизи села Чистоводовка в Изюмском районе Харьковской области.

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В результате обстрела погиб взрывотехник-правоохранитель. Еще трое сотрудников и один гражданский пострадали. Об этом сообщает Нацполиция.

"Во время отработки правоохранителями взрывотехнической службы вызова по обезвреживанию беспилотника, который не сдетонировал, в их машину прилетел еще один российский дрон", – говорится в сообщении.

В результате удара один полицейский взрывотехнической службы погиб на месте, еще трое сотрудников и один гражданский пострадали – им оказали медицинскую помощь. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководители райуправления и другие профильные службы.

"Следователи документируют последствия очередного военного преступления военнослужащих России. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 ("Военные преступления") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, что ночью 7 июня армия России атаковала здание приема контейнеров на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива возле Чернобыльской атомной электростанции. На момент атаки отработанное ядерное топливо в нем не хранилось.

OBOZ.UA сообщал также, что 7 июня оккупанты атаковали поселок Балабино, что в Запорожской области. Предварительно известно, что из-за удара по населенному пункту погибли два человека. Еще пятеро жителей получили ранения .

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