Опубликовано фото последствий удара РФ по хранилищу ядерных отходов в Украине

Ночью 7 июня армия России атаковала здание приема контейнеров на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива возле Чернобыльской атомной электростанции. На момент атаки отработанное ядерное топливо в нем не хранилось.

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В результате атаки здание сильно пострадало, но радиационный фон остается в пределах нормы. Кадры публикует пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"РФ продолжает прибегать к ядерному террору, угрожая безопасности не только Украины, но и всей Европы!", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Ночью 7 ударный дрон оккупантов попал по площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). После попадания дрона частично разрушено здание приемки контейнеров, при этом подчеркивается, что отработанное ядерное топливо там не хранилось.

Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на месте пожара были обнаружены обломки российского дрона типа "Шахед".

Несмотря на разрушения и пожар, информации о пострадавших нет, а радиационный фон остается в пределах допустимых норм.

Атакованный объект расположен примерно в 15 километрах от Чернобыльской АЭС. Он предназначен для долговременного безопасного хранения отработанного ядерного топлива из реакторов типа ВВЭР украинских атомных станций.

Как сообщал OBOZ.UA, Международное агентство по атомной энергии отреагировало на российскую атаку по центральному хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. Однако МАГАТЭ не упомянуло о России и ограничилось заявлениями об обеспокоенности и "необходимости гарантировать ядерную безопасность".

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