Оккупанты атаковали эвакуационную миссию в Константиновке: один человек погиб, двое раненых

В Константиновке Донецкой области российские войска атаковали эвакуационную миссию, применив ударный FPV-дрон на оптоволокне. В результате прицельного удара погиб один гражданский человек, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщила Константиновская городская военная администрация. Информацию также подтверждают местные правоохранительные органы, которые документируют очередное военное преступление РФ.

По данным городской военной администрации, удар произошел в жилой части города во время проведения очередной эвакуационной миссии. В момент атаки пострадавшие занимались вывозом мирных жителей из опасных районов громады. Один гражданский погиб на месте – смерть наступила мгновенно в результате прямого попадания вражеского дрона.

Еще два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их оперативно доставили в городскую больницу в Дружковке, где пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Под вражеский удар также попал легковой автомобиль общественной организации "Краматорское объединение волонтеров", который ежедневно использовался для эвакуации гражданского населения из прифронтовых районов. Несмотря на атаку, разрушений жилого фонда во время этого обстрела не зафиксировали.

В Константиновской ГВА отмечают, что российские войска продолжают тактику целенаправленной охоты на гражданских и волонтерский транспорт. В громаде сообщают: безопасных мест больше не осталось, а единственным способом обезопасить жизнь остается эвакуация в более защищенные регионы.

Правоохранители фиксируют обстоятельства атаки для дальнейшего расследования и привлечения РФ к ответственности за очередное преступление против гражданского населения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Российская оккупационная армия продолжает терроризировать гражданских и работников экстренных служб.

В Дружковке российские войска атаковали FPV-дроном спасателей, когда они ехали на вызов о пожаре. В результате попадания в автоцистерну ранены 4 сотрудника ГСЧС.

Пострадавших эвакуировали в медицинское учреждение. Повреждения также получил пожарный автомобиль. В ГСЧС отметили, что страна-агрессор целенаправленно атакует спасателей, которые помогают мирным жителям и устраняют последствия вражеских ударов.

