В Дружковке оккупанты атаковали FPV-дроном спасателей, когда они ехали на вызов о пожаре: есть пострадавшие. Фото

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать гражданских и работников экстренных служб. В частности, захватчики, в Дружковке (Донецкая область), ударили FPV-дроном по спасателям, которые спешили на тушение пожара.

Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в ГСЧС. Из-за атаки ранения получили 4 чрезвычайника.

Агрессор подло ударил по работникам ГСЧС

"В Дружковке российские войска атаковали FPV-дроном спасателей, когда они ехали на вызов о пожаре. В результате попадания в автоцистерну ранены 4 сотрудника ГСЧС", – говорится в сообщении.

Пострадавших эвакуировали в медицинское учреждение. Повреждения также получил пожарный автомобиль.

В ГСЧС отметили, что страна-агрессор целенаправленно атакует спасателей, которые помогают мирным жителям и устраняют последствия вражеских атак.

"Такие действия являются очередным свидетельством того, что агрессор не останавливается ни перед чем и сознательно нарушает нормы международного гуманитарного права!" – указано в сообщении.

Напомним, днем 17 декабря российские войска атаковали Запорожье, в городе раздавались взрывы. В результате удара известно о попадании в многоэтажный жилой дом, также атакован объект инфраструктуры.

Как писал OBOZ.UA, 6 декабря Россия атаковала Донецкую область: по меньшей мере шесть человек в возрасте от 38 до 69 лет были ранены в результате удара по Славянску. Повреждены 7 многоэтажек, 2 нежилых здания и 6 автомобилей.

