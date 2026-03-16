Оккупанты атаковали гражданское предприятие в Харькове: пострадали три человека

В понедельник, 16 марта, армия России нанесла удар дроном-камикадзе Shahed-136 по предприятию в Немышлянском районе Харькова. По предварительной информации, есть пострадавшие среди гражданских.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, пострадали три человека.

В то же время глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов уточнил, что пострадали мужчины в возрасте 52, 54, 62 года.

"Всем оказывается медицинская помощь. В результате обстрела повреждены складские помещения и забор", — рассказал глава ОГА.

Обстрел Харькова 16 марта

По Харькову вражеские "Шахеды" прилетали ночью и утром. Ночью по меньшей мере два попадания фиксировались в Киевском районе облцентра.

Утром один из дронов попал в Шевченковском районе, 34-летний мужчина нуждался в помощи из-за острой реакции на стресс. Там повреждено остекление окон в трех многоквартирных домах, забор и остекление окон в хозяйственной постройке.

Еще одно попадание зафиксировано на границе Киевского и Шевченковского районов.

"Повреждена транспортная инфраструктура. О пострадавших – пока информация не поступала", — отмечал относительно второго прилета Игорь Терехов.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью и утром 16 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. Враг при менил 211 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 194 цели.

