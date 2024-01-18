Оккупанты атаковали Херсон дронами, есть прилеты и пострадавшая: в ОВА показали последствия. Видео

Во время ночной атаки в четверг, 18 января, российские оккупанты направили дроны-камикадзе Shahed на Херсонщину. В облцентре и районах области произошли прилеты со значительными разрушениями.

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Враг повредил дома мирных жителей, одна женщина получила ранения. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, показав кадры последствий атаки.

Он отметил, что два попадания "Шахедов" пришлись по жилым кварталам в Днепровском районе города. В домах выбило стекла, побило крыши, автомобили. Многие люди чудом не пострадали и обошлись шоком.

"У пострадавшей женщины 49 лет диагностировали взрывную травму и ранение лица. Ей оказали медпомощь наши врачи", – отметил чиновник.

По данным Сил обороны юга, защитники неба сбили на Херсонщине один ударный БПЛА. Кроме Херсона, прилет был также по агропредприятию в Бериславской громаде области – без пострадавших.

А накануне российские войска обстреляли автозаправочную станцию в Корабельном районе областного центра, в результате чего горели цистерны с топливом, повреждены здания и авто рядом с местом попадания.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 января войска РФ обстреляли Днепровский район Херсона и город Берислав. В результате действий российских военных преступников погиб человек, еще пятеро пострадали.

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