Оккупанты ударили по Херсону, есть погибший

Российская террористическая армия 17 января обстреляла Днепровский район Херсона. В результате атаки оккупантов погиб человек, еще один – получил травмы.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Один из ударов врага пришелся по гаражному помещению.

Информация о последствиях вражеских обстрелов уточняется.

"Российская армия обстреляла Днепровский район Херсона. Один из ударов пришелся по гаражному помещению. Предварительно, один человек погиб, еще один – травмирован", – говорится в сообщении.

Также Херсонская областная прокуратура сообщила, что было начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что совмещено с умышленным убийством – ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что 17 января около 11:50 российская армия использовала минометное оружие для обстрела частного сектора города Херсона.

Местный житель, находясь на улице во время вражеского нападения, получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Информация о других пострадавших выясняется.

Также были повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки. Прокуроры вместе с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных Сил России.

Напомним, что российские оккупанты во вторник, 16 января, обстреляли село Днепровское в Херсонской области. В результате вражеской атаки возник пожар в жилом доме. При этом оккупанты продолжали обстрелы и по спасателям, приехавшим тушить пожар.

Ранее издание BILD сообщило, что плацдарм ВСУ в Крынках на левом берегу Херсонщины стал одной из самых больших ловушек для войск РФ за всю войну. Однако командование оккупантов не осознает этого и продолжает отправлять туда все новые колонны бронетехники.