Оккупанты ударили по Херсону, есть погибший
Российская террористическая армия 17 января обстреляла Днепровский район Херсона. В результате атаки оккупантов погиб человек, еще один – получил травмы.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Один из ударов врага пришелся по гаражному помещению.
Информация о последствиях вражеских обстрелов уточняется.
"Российская армия обстреляла Днепровский район Херсона. Один из ударов пришелся по гаражному помещению. Предварительно, один человек погиб, еще один – травмирован", – говорится в сообщении.
Также Херсонская областная прокуратура сообщила, что было начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что совмещено с умышленным убийством – ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Следствие установило, что 17 января около 11:50 российская армия использовала минометное оружие для обстрела частного сектора города Херсона.
Местный житель, находясь на улице во время вражеского нападения, получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Информация о других пострадавших выясняется.
Также были повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки. Прокуроры вместе с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных Сил России.
Напомним, что российские оккупанты во вторник, 16 января, обстреляли село Днепровское в Херсонской области. В результате вражеской атаки возник пожар в жилом доме. При этом оккупанты продолжали обстрелы и по спасателям, приехавшим тушить пожар.
Ранее издание BILD сообщило, что плацдарм ВСУ в Крынках на левом берегу Херсонщины стал одной из самых больших ловушек для войск РФ за всю войну. Однако командование оккупантов не осознает этого и продолжает отправлять туда все новые колонны бронетехники.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!