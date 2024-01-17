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Оккупанты ударили по Херсону, есть погибший

Иванна Шепель
War
2 минуты
1,3 т.
Оккупанты ударили по Херсону, есть погибший

Российская террористическая армия 17 января обстреляла Днепровский район Херсона. В результате атаки оккупантов погиб человек, еще один – получил травмы.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Один из ударов врага пришелся по гаражному помещению.

Информация о последствиях вражеских обстрелов уточняется.

"Российская армия обстреляла Днепровский район Херсона. Один из ударов пришелся по гаражному помещению. Предварительно, один человек погиб, еще один – травмирован", – говорится в сообщении.

Также Херсонская областная прокуратура сообщила, что было начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что совмещено с умышленным убийством – ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что 17 января около 11:50 российская армия использовала минометное оружие для обстрела частного сектора города Херсона.

Местный житель, находясь на улице во время вражеского нападения, получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Информация о других пострадавших выясняется.

Также были повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки. Прокуроры вместе с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных Сил России.

Оккупанты ударили по Херсону, есть погибший
Оккупанты ударили по Херсону, есть погибший
Оккупанты ударили по Херсону, есть погибший

Напомним, что российские оккупанты во вторник, 16 января, обстреляли село Днепровское в Херсонской области. В результате вражеской атаки возник пожар в жилом доме. При этом оккупанты продолжали обстрелы и по спасателям, приехавшим тушить пожар.

Ранее издание BILD сообщило, что плацдарм ВСУ в Крынках на левом берегу Херсонщины стал одной из самых больших ловушек для войск РФ за всю войну. Однако командование оккупантов не осознает этого и продолжает отправлять туда все новые колонны бронетехники.

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