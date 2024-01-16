Россияне обстреляли Херсонщину: целили по спасателям, приехавшим тушить пожар. Фото

Российские оккупанты во вторник, 16 января, обстреляли село Днепровское на Херсонщине. В результате вражеской атаки возник пожар в жилом доме.

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Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным происшествиям в Telegram. В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на все угрозы, пожар удалось ликвидировать.

"Херсонщина. Вечером вражеский снаряд попал в жилой дом в селе Днепровское. Коварные оккупанты продолжали обстрелы и по спасателям, приехавшим тушить пожар", – говорится в сообщении спасателей.

Предварительно, никто не пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Как сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке, на Херсонском направлении российские войска в течение суток из артиллерии также обстреляли областной центр, Антоновку и Тягинку.

– Воины Сил обороны уничтожили ЗРК "Оса", из которого российские оккупанты вели огонь по украинским позициям на юге. По вражеской технике ударили из американской системы HIMARS.

– На Таврическом направлении россияне увеличили количество атак при поддержке бронетехники. Украинские воины отбивают штурмы и уничтожают вражеские танки и ББМ.