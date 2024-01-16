Работал HIMARS: защитники Украины уничтожили на юге российский ЗРК 'Оса'. Видео

Воины Сил обороны Украины уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Оса", из которого российские оккупанты вели огонь по украинским позициям на юге. По вражеской технике ударили из американской системы HIMARS.

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Об этом сообщают Силы специальных операций. В их Telegram-канале появилось видео ликвидации российского вооружения.

Отмечается, что в ходе разведки экипаж БпАК 73-го морского центра ССО, несмотря на плохую видимость, обнаружил ЗРК оккупантов в посадке.

Координаты этой вражеской цели операторы ССО передали ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны Украины, а тот направил по "Осе" огонь из реактивной системы залпового огня M142 HIMARS.

"В результате огневого поражения зенитно-ракетный комплекс врага уничтожен полностью", – говорится в сообщении.

По данным Сил обороны юга, 14 января один ЗРК "Оса" армии РФ был уничтожен на левом берегу Днепра в Херсонской области, вместе с РСЗО "Град" и двумя комплексами видеонаблюдения "Муром-М".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в ССО показали уничтожение группы оккупантов на Авдеевском направлении. С миномета воины .

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