Оккупанты увеличили количество атак при поддержке бронетехники: Тарнавский рассказал о боях и потерях врага

В зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" оккупанты увеличили количество атак при поддержке бронетехники. Украинские воины отбивают штурмы и уничтожают вражеские танки и ББМ.

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Кроме того, накануне защитники испепелили вражескую САУ "Гиацинт-С" и поразили ЗРК "Тор". О ситуации на этом отрезке фронта и потерях захватчиков рассказал командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 20 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 919 артобстрелов. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", – отметил он.

По словам Тарнавского, накануне оккупанты увеличили количество атак при поддержке бронетехники. Это отразилось на их потерях: украинские воины полностью уничтожили 6 российских танков, еще два – серьезно повредили.

В общей сложности накануне, 15 января, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" российские войска потеряли 386 оккупантов и 67 единиц военной техники, среди них – уничтоженная САУ "Гиацинт" и пораженный ЗРК "Тор".

Всего за минувшие сутки украинские воины "демилитаризовали" 8 танков, 7 ББМ, 14 артсистем, 1 средство ПВО, 27 БпЛА, 5 автомобилей и 4 единицы специальной техники. Кроме того, в воздух взлетели два вражеских склада боеприпасов.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты в Луганской области изменили вектор штурмовых действий. Если раньше они особенно яростно атаковали Макеевку, сейчас основные усилия врага направлены на Серебрянский лес и Белогоровку.

Также сообщалось, что накануне, 15 января, оккупанты попытались штурмовать позиции ВСУ в районе Дибровы и понесли потери. Последствия неудачной для захватчиков атаки в Луганской области воины 63 ОМБр показали на видео.

Тем временем под Кременной, по словам начальника службы по связям с общественностью 63 ОМБр Ростислава Ящишина, продолжаются мясные штурмы россиян. В самоубийственные атаки российское командование бросает представителей четырех категорий: зэков, должников, "гастарбайтеров" и выходцев из малых народов РФ. А вот кадровые военные ВС РФ в штурмовых группах не замечены.

Ящишин добавил: российское командование бережет технику – в отличие от живой силы.