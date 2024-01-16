'Технику жалеют, а людей не берегут': Россия бросает в штурмы в направлении Кременной четыре категории оккупантов

В Луганской области в районе Кременной российское командование регулярно бросает оккупантов в мясные штурмы. При этом кадровых военных ВС РФ в составе штурмовых групп не наблюдается.

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Вместо этого украинские позиции Россия пытается забрасывать телами зэков, должников, "гастарбайтеров" и представителей малых народов РФ. Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью 63 ОМБр Ростислав Ящишин в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас в самоубийственные штурмы украинских позиций в районе Кременной российское командование бросает преимущественно представителей четырех категорий оккупантов.

Первая – это вчерашние заключенные, которых российское МО завербовало в тюрьмах и колониях, пообещав амнистию за участие в войне против Украины.

Представители второй категории – должники российских банков, не увидевшие другой возможности рассчитаться с многочисленными кредитами, кроме как поехать в соседнее государство убивать людей.

Третья категория – это россияне, преимущественно молодые, для которых в "сверхдержаве" не нашлось работы. Они подписали контракты с МО РФ, потому что не видят другой возможности заработать денег. Так что на войну россияне из этой категории отправились исключительно в желании получить деньги.

К четвертой категории Ящишин отнес представителей малых народов РФ, в частности, живущих на Дальнем Востоке. Их Кремль особенно усердно истребляет с самого начала войны.

"Они почти все контрактники. Кадровые военные профессиональные тоже есть. Но они не участвуют в мясных штурмах. На мясные штурмы они посылают этот контингент, который совершенно не жалко. Технику они ценят, пытаются ее беречь. Людей – совершенно не ценят, не берегут", – резюмировал военный.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты в Луганской области изменили вектор штурмовых действий. Если раньше они особенно яростно атаковали Макеевку, сейчас основные усилия врага направлены на Серебрянский лес и Белогоровку.

Также сообщалось, что накануне, 15 января, оккупанты попытались штурмовать позиции ВСУ в районе Дибровы и понесли потери. Последствия неудачной для захватчиков атаки в Луганской области украинские воины показали на видео.