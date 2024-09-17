Оккупанты атаковали Херсон дронами, поврежден гаражный кооператив: есть пострадавшие. Видео

17 сентября, в 4 утра, российские оккупационные войска атаковали Херсон с помощью беспилотника. Вражеский дрон был сбит, однако обломки повредили помещение гаражного кооператива в Центральном районе города.

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В результате атаки пострадали двое охранников, находившихся в здании. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

49-летний мужчина получил взрывную травму и контузию. 64-летний пострадавший получил аналогичные травмы, а также обломочные ранения голени.

Пострадавшие были доставлены в больницу каретой скорой помощи в состоянии средней тяжести, и сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор в ночь на 17 сентября атаковала город Сумы "Шахедами", удары враг наносил также по населенным пунктам региона. В городе и области начались перебои со светом. Под вражеским ударом оказались объекты энергосистемы.

Ранее сообщалось, что днем 15 сентября войска Российской Федерации запустили авиационные бомбы по Харькову, в городе была слышна серия взрывов. Пострадал 12-этажный жилой дом, есть разрушение и пожар, а также одна погибшая женщина и 42 пострадавших.

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