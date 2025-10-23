Оккупанты атаковали Херсон: погибла женщина

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Херсона круглосуточными обстрелами. Утром 23 октября россияне в очередной раз ударили дроном по областному центру и убили женщину.

Местная жительница от полученных травм скончалась на месте. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Последствия обстрела

По информации прокуратуры, 23 октября 2025 года около 07:30 военные России сбросили взрывчатку с беспилотного летательного аппарата в Херсоне. В зоне поражения оказалась женщина, которая в момент взрыва находилась на улице. От полученных травм она скончалась на месте.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры совместно со следователями проводят неотложные следственные (розыскные) действия по документированию очередного военного преступления, совершенного вооруженными силами РФ.

В городской администрации сообщили, что личность жертвы устанавливается. Также местные власти отметили, что после 11:00 российские оккупанты в Корабельном районе с дрона сбросили взрывчатку на авто. 39-летний мужчина, находившийся в автомобиле, получил контузию, взрывную травму и осколочное ранение головы.

Напомним, в результате российского массированного удара дронами по городу Новгород-Северский на Черниговщине погибли четыре человека. Среди них – 38-летний Владимир Салабута, который работал инженером по лесному хозяйству филиала "Северный лесной офис".

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области в результате подлого повторного удара российских захватчиков погиб спасатель Юрий Чистиков. Еще пять его коллег получили ранения. У погибшего осталась дочь.

