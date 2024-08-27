Оккупанты атаковали Херсонщину артиллерией и дронами: есть пострадавшие
Российские оккупационные войска утром вторника, 27 августа, в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате обстрела есть пострадавшие среди мирного населения.
Об этом сообщили в Херсонской ОВО. Сегодня утром, около семи часов, село Новоалександровка в Бериславском районе Херсонщины подверглось артиллерийским обстрелам и атакам дронов со стороны российских оккупантов.
В результате вражеского огня были повреждены по меньшей мере три жилых дома.
Взрывчатка, сброшенная с дрона, повлекла травмы у двух местных жителей. 69-летний мужчина получил взрывную травму и обломочное ранение чрева, а 72-летняя женщина — обломочные ранения ног, ушиб плеча и взрывную травму.
Оба пострадавших в состоянии средней тяжести доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что утром 26 августа РФ совершила комбинированную атаку по Украине, применив 236 средств нападения : дроны-камикадзе и разные типы ракет. После ночных взрывов из-за "шахед" утром они раздавались во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: зафиксированы повреждения, есть жертвы, пострадавшие, а также аварийные отключения электроэнергии.
В общей сложности 15 областей пострадали в результате российской массированной атаки. Защитники неба обезвредили рекордные 99 дронов-камикадзе, а также 102 ракеты воздушного, наземного и морского базирования.
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