Оккупанты атаковали Купянск: загорелся дом, пострадала женщина. Фото

Российские террористы продолжают наносить удары по гражданским украинцам и инфраструктуре. В четверг, 5 июня, захватчики атаковали FPV-дронами Купянск Харьковской области. В результате сбросов с российских беспилотников возникли пожары в частном секторе, пострадала пожилая женщина.

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Об этом сообщили пресс-службы ГСЧС, и Харьковской областной прокуратуры. Отмечается, что россияне нанесли удар по Купянску около 13:00.

В результате возникли пожары в частном секторе: горели жилой дом, автомобиль и хозяйственные постройки.

74-летняя местная жительница получила ожоги и испытала острый шок.

Спасатели ГСЧС боролись с огнем, рискуя собственной жизнью из-за постоянной угрозы повторных вражеских обстрелов

По факту совершения военного преступления начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины, отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним, 27 мая Купянск перенес очередной авиационный удар оккупантов. Россияне сбросили на город ФАБ-500, взрыв повредил более полусотни домов. Некоторые здания загорелись, отдельные уничтожены полностью.

Как сообщал OBOZ.UA, простойные российские обстрелы почти стерли Купянск с лица земли. Сейчас разрушено или повреждено уже около 90% города.

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