Россияне сбросили на Купянск ФАБ-500: повреждены более полусотни домов. Фото

Город Купянск 27 мая перенес новый авиационный удар Российской Федерации. Взрыв ФАБ-500 повредил более полусотни домовладений.

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Об обстреле сообщила Харьковская областная прокуратура. Установлено, что взрыв (по предварительным данным, из-за ФАБ-500 из УМПК) прогремел около 10:00 вторника.

"Оккупанты не прекращают атаковать Купянщину", – написала пресс-служба.

Сильно задело частный сектор, около 50 домов получили повреждения. Некоторые здания загорелись, отдельные уничтожены полностью.

Начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Кроме этого, ориентировочно в 16:30 вторника, 27 мая, FPV-дроны врага ударили по селу Приколотное Купянского района. Поврежден дом и служебный автомобиль полиции.

"Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят комплексные процессуальные действия с целью надлежащей фиксации и расследования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими", – заверили в ведомстве.

Как писал OBOZ.UA, около 20:00 вторника, 27 мая, войска Российской Федерации баллистическими ракетами атаковали Черниговщину. Попадание было на территории предприятия на окраине города Нежин. Есть разрушения; жертв не зафиксировано.

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