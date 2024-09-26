Оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Николаевской области

В ночь на 26 сентября российская террористическая армия атаковала Николаевскую область. Целью захватчиков стал объект энергетической инфраструктуры.

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Вследствие обстрела на территории региона возникли проблемы с электроснабжением. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

В течение ночи в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа. В областной администрации отметили, что враг атаковал объект энергетической инфраструктуры, в результате чего произошло отключение абонентов.

Большей части абонентов ​​специалисты уже вернули электроснабжение. Ремонтные работы продолжаются. По информации ОВА, пострадавших в результате вражеской атаки нет.

По предварительным данным, путинская армия атаковала Николаевску область дронами-камикадзе типа Shahed. Ударные БПЛА заходили в регион с Херсонской области.

Напомним, Россия всю ночь и утро атаковала дронами-камикадзе типа Shahed украинскую столицу Киев, из-за действий врага пострадал ребенок. В результате падения обломков сбитых целей возникла разгерметизация газовой трубы с пожаром в многоэтажке, повреждены десятки авто.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор не прекращает обстреливать жилые районы Донбасса. На этот раз под атаку врага снова попал город Краматорск. Там двое погибших и по меньшей мере 19 пострадавших.