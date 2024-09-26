В Киеве в результате падения обломков дрона произошел пожар: на место следуют экстренные службы. Фото

Страна-агрессор Россия всю ночь и утро атаковали дронами-камикадзе типа Shahed украинскую столицу Киев. В городе и на его подступах работала противовоздушная оборона – в результате падения обломков цели загорелась многоэтажная в центре.

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Об этом сообщили мэр Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Оба предостерегли, что тревога продолжается и следует в дальнейшем находиться в укрытиях.

По их словам, событие произошло в Печерском районе города. Предварительно, пожар возник на первом этаже пятиэтажного жилого дома. На место отправились оперативные службы.

Позже в КГВА уточнили, что в результате воздушной атаки российских беспилотников произошла разгерметизация газовой трубы.

"К месту срочно вызван Киевгаз. Ведется разведка", – отметил Попко.

Со своей стороны Кличко добавил, что в результате этого события, предварительно, обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, предварительную массированную дроновую атаку на Киев страна-агрессор РФ совершила в ночь на 16 сентября. Тогда защитники неба на подлете к столице уничтожили около двух десятков "Шахедов".

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