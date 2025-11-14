Оккупанты атаковали Одесскую область: есть повреждения гражданской инфраструктуры и объекта энергетики, пострадал человек. Фото

В ночь на пятницу, 14 ноября, военные российской оккупационной армии в очередной раз атаковали беспилотниками Одесскую область. В результате обстрелов зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры и энергетических объектов.

Известно об одном пострадавшем. Детали сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

РФ продолжает терроризировать украинцев

Чиновник рассказал, что под вражескими обстрелами оказался юг Одесской области. Защитникам неба удалось сбить большинство ударных дронов, однако не обошлось без попаданий.

"Ночью враг снова атаковал юг Одесской области ударными дронами... В результате атаки на энергетический объект возникли пожары, повреждены рядом расположенный жилой дом и крыша гаража", – говорится в сообщении.

Также из-за российского удара пострадал один человек, ему оказана необходимая помощь.

Пожарным удалось быстро потушить огонь. Все профильные службы продолжают ликвидировать последствия инцидента. По словам Кипера, объекты жизнеобеспечения временно работают на резервных источниках питания.

Напомним, Россия ночью 14 ноября массированно атаковала с воздуха Киев. В результате обстрелов зафиксировано попадание БпЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в Дарницком, Шевченковском и Подольском районах. Известно о десятках раненых, также есть жертвы.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью российская оккупационная армия атаковала Украину 139 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Тогда наши защитники ликвидировали 102 БПЛА противника.

