Оккупанты атаковали окрестности Запорожья: повреждено помещение коммунального учреждения

Российские оккупанты в понедельник, 30 октября, атаковали окрестности Запорожья. В результате повреждено помещение коммунального учреждения.

К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Днем враг атаковал окрестности Запорожья. Повреждение получило помещение коммунального учреждения. Слава богу, люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Все городские службы задействованы в ликвидации последствий обстрела.

Руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко уточнил, что для ракетного удара военнослужащие РФ применили баллистику.

Напомним, в ночь на 18 октября российские войска снова обстреляли Запорожье. Одна из ракет С-300 попала в пятиэтажное здание в центре города. Разрушены две квартиры на 5-м и 4-м этажах. Спасатели обнаружили пятерых погибших. Среди них 23-летний Даниил Коваленко. А тело его жены, 20-летней Дианы, позже тоже обнаружили под завалами. Сообщается, что они поженились прошлой осенью. Как написала их родственница, парень сделал предложение девушке в бомбоубежище.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска страны-агрессора России ночью в среду, 18 октября, нанесли шесть ракетных ударов по территории Запорожья. Один из них пришелся на многоэтажное здание в центре города, под завалами оказались жители.

В Национальной полиции показали, как проходила спасательная операция после ракетного удара по жилому дому в Запорожье. Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям доставали людей из-под завалов, а бригады медиков спасали раненых.

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