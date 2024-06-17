Оккупанты атаковали позиции Сил обороны в районе Волчанска, идут бои – Генштаб

С начала суток российские оккупационные войска дважды атаковали позиции подразделений Сил обороны в районе Волчанска. Боевые действия на этом направлении продолжаются.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10:00 17 июня по поводу российского вторжения. Всего с начала суток 17 июня уже произошло 42 боевых столкновения.

В то же время в течение 16 июня произошло 123 боевых столкновения. За прошедшие сутки враг совершил два ракетных удара по позициям украинских войск и населенным пунктам, используя 3 ракеты, а также 45 авиационных ударов (включая 66 КАБ) и более 3500 обстрелов, включая 93 из реактивных систем залпового огня.

Общие потери российских войск в живой силе составили 1080 человек. Также враг потерял два танка, 18 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, восемь беспилотных летательных аппаратов ОТР, 24 автомобиля и 12 единиц специальной техники. Авиация Вооруженных сил Украины также атаковала 10 районов сосредоточения личного состава противника.

С начала этих суток уже произошло 42 боевых столкновения. Оккупанты совершили 27 атак дронами-камикадзе и более 500 обстрелов по позициям наших войск и мирным населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал позиции подразделений Сил обороны в районе Волчанска, где боевые действия продолжаются. По уточненной информации, вчера на этом направлении россияне потеряли 175 оккупантов убитыми и ранеными, были уничтожены два автомобиля и единица спецтехники агрессора. Также были поражены 33 укрытия личного состава противника и склад с боеприпасами.

На Купянском направлении продолжается бой с оккупантами в районе Песчаного, ситуация там контролируемая.

На Лиманском направлении враг активно атакует в районах Грековки, Макеевки и Торского, где продолжаются семь боестолкновений. Ситуация также находится под контролем Сил обороны Украины.

На Северском направлении два вражеских штурма украинских позиций продолжаются недалеко от Выемки и Раздоловки.

На Краматорском направлении с начала суток произошло два неудачных для оккупантов боевых столкновения вблизи Клещиевки.

На Покровском направлении враг за эти сутки предпринял 14 попыток вытеснить наших защитников с их позиций. Одна атака на Новоалександровку была отбита. Продолжаются активные боевые действия в районах Евгеновки, Новоселовки Первой, Уманского и Новоалександровки, где враг проявляет особую активность.

Вчера на Покровском направлении, согласно уточненным данным, враг понес значительные потери: 321 оккупант был убит или ранен, наши воины уничтожили или повредили одну боевую бронированную машину и поразили пять блиндажей противника.

На Кураховском направлении противник пытается прорвать нашу оборону в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Четыре атаки захватчиков успешно отбиты украинскими военными. Продолжается штурм вблизи Красногоровки.

По уточненным данным, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили 60 человек убитыми или ранеными, также была уничтожена вражеская станция РЭБ.

На Ореховском направлении агрессор безуспешно пытался вытеснить украинских воинов с их позиций в районах Работино и Малой Токмачки.

На других направлениях обстановка остается стабильной и без значительных изменений.

Благодаря гибкой системе обороны и хорошо организованным действиям подразделений украинские военные уверенно удерживают свои позиции. Местами они проводят активные операции. Например, в Донецкой области наши военные захватили вражеский танк и взяли несколько российских оккупантов в плен.

Ранее сообщалось, что Силы обороны в Харьковской области поразили двух российских пехотинцев с помощью ударного беспилотника. Точный сброс с дрона совершили бойцы подразделения ударных БПЛА "Острые козырьки".

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты на российской БМ-21 "Град" поплатились за участие в войне против Украины. Они ехали на огневую позицию в Донецкой области с полным пакетом реактивных ракет для обстрела украинских воинов, когда их заметили украинские аэроразведчики.