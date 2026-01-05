Оккупанты атаковали пункт гуманитарной помощи на Херсонщине: погиб мужчина, есть раненые

Военные российской оккупационной армии нанесли удар по пункту гуманитарной помощи на Херсонщине. В результате атаки один человек погиб, еще двое – получили ранения.

Об этом 5 января сообщил председатель Херсонской ОГА (областной государственной администрации) Александр Прокудин. Вражеский обстрел пришелся по населенному пункту в Дарьевской общине.

"Российские террористы атаковали с дронов пункт выдачи гуманитарной помощи в одном из населенных пунктов Дарьевской громады", – написал чиновник.

Он добавил, что захватчики ударили минимум тремя беспилотниками по помещению, где люди получали вещи первой необходимости.

"Этот вражеский удар оборвал жизнь 64-летнего мужчины. Мои соболезнования родным и близким убитого", – говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывные травмы и осколочные ранения получили двое пожилых людей – 79-летняя женщина и 71-летний мужчина. Медики доставили их в больницу, где они получают всю необходимую помощь.

Состояние пострадавших расценивается как средней тяжести.

