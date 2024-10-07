Оккупанты атаковали Сумы и область: погибли двое мужчин, среди пострадавших – ребенок. Фото

Вечером 6 октября и ночью 7 октября российские оккупационные войска нанесли удары по Сумам и области. В результате атак погибли два человека, еще четверо получили ранения, среди них один ребенок.

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Об этом сообщили в МВД Украины и Офисе генерального прокурора. Прокуроры совместно с другими стражами порядка документируют последствия обстрелов.

По данным следствия, 6 октября 2024 года около 21:50 оккупанты беспилотником поразили гражданскую инфраструктуру в городе Сумы. Дрон попал в спальный район города, ранив четырех человек, среди которых 11-летний мальчик. В результате обстрела были повреждены 9 частных домов, 2 многоквартирных дома и несколько автомобилей.

На месте взрыва вспыхнул пожар, который ликвидировали спасатели. Также сотрудники ГСЧС эвакуировали пожилую женщину из соседнего дома, дверь которого была деформирована взрывной волной.

7 октября 2024 года, около 03:00, российские войска нанесли артиллерийский удар по гражданской инфраструктуре Новослободской общины Конотопского района. В результате атаки погибли двое мужчин — родные братья, а также было повреждено частное домовладение.

Ранее сообщалось, что россияне ночью и утром 6 октября совершили по меньшей мере восемь обстрелов в Сумской области. В небе над регионом ночью Силы обороны уничтожили пять российских "Шахедов". Кроме того, захватчики били по приграничной области с использованием FPV-дронов и КАБов.

Напомним, что российские оккупанты в субботу, 5 октября, атаковали рейсовый автобус в Сумской области. В результате атаки пострадали гражданские люди.