Оккупанты атаковали Украину 130 БПЛА и ракетами: силы ПВО сбили 92 цели

Российская оккупационная армия в ночь на 4 ноября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed, а также баллистические ракеты.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 92 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 130 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ АР Крым, более 80 из них – "Шахеды".

Также противник атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области, шестью зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание ракет и 31 ударного БПЛА на 14 локациях.

В Одесской области целью обстрела стала энергетическая и портовая инфраструктура региона. Для террора россияне применили десятки дронов-камикадзе. Несмотря на активную работу ПВО, которой уничтожено большинство вражеских целей, было зафиксировано попадание в объекты гражданской портовой и энергетической инфраструктуры.

В областной прокуратуре уточнили, что враг массированно атаковал Измаил. Правоохранители подтвердили, что в результате вражеских обстрелов повреждены объекты портовой и энергетической инфраструктуры. На месте работают прокуроры и полицейские.

Также в ночь на 4 ноября военные российской оккупационной армии атаковали Днепропетровскую область. В результате удара погибла женщина, еще 8 человек пострадали, среди них – двое детей. Силы ПВО сбили над областью 9 вражеских дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 ноября российские военные в очередной раз ударили по Днепропетровской области. Из-за обстрелов один человек погиб, среди пострадавших есть ребенок. Кроме того, в течение дня оккупанты атаковали Павлоград, Никополь, а также Покровскую, Мировскую и Марганецкую громады.

