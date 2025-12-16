Оккупанты атаковали Украину 69 БПЛА: силы ПВО сбили 57 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 16 декабря снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 57 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 69 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово – РФ., Гвардейское – ВОТ АР Крыма, более 40 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 57 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 7 локациях.

Российская террористическая армия атаковала Запорожье дроном-камикадзе. Оккупанты направили беспилотник в жилой многоэтажный дом. Вследствие обстрела трое мирных жителей пострадали. Россияне атаковали областной центр беспилотником утром. В результате террористической атаки возникло возгорание в многоэтажке.

В Черниговской области в результате падения российского БПЛА произошло возгорание кровли коровника на территории фермы в селе Жерновка Новгород-Северского района. Погибли 5 голов крупного рогатого скота, повреждена сельскохозяйственная техника. Пожарные ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.

В Днепропетровской области ночью и утром враг продолжал атаковать Никопольщину артиллерией и беспилотниками. Под ударом был Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская громады. В результате атак повреждена инфраструктура, сельскохозяйственное предприятие, АЗС. Защитники неба сбили над областью 8 БПЛА.

Новость дополняется…