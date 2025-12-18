Оккупанты атаковали Украину 82 БПЛА: силы ПВО сбили 63 цели

Российская оккупационная армия в ночь на 18 декабря снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 63 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 82 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, более 50 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Напомним, вечером 17 декабря российские оккупационные войска ударили по Николаеву. Враг около 19:20 атаковал город ударным дроном, повреждена гражданская инфраструктура в жилом секторе.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 декабря российские войска атаковали Запорожье. В городе раздались взрывы: атакован объект инфраструктуры, учебное заведение, известно также о попадании в две многоэтажки.

