Оккупанты атаковали Украину ракетой и БПЛА: силы ПВО сбили 53 цели

Российская оккупационная армия в ночь на 30 декабря снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed и баллистическую ракету

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 52 БПЛА и одну ракету. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 60 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма, более 40 из них – "Шахеды".

Также россияне атаковали двумя баллистическими ракетами Искандер-М из оккупированного Крыма и Воронежской области. Одну ракету силами ПВО удалось уничтожить.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских цели на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БПЛА на 5 локациях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним, 26 декабря КАБ оккупантов попал в частный дом в Запорожском районе. В результате вражеской атаки погиб 58-летний мужчина, еще три человека получили ранения. Среди раненых – две женщины и мужчина, всех доставили в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска нанесли авиаудар по Славянску в Донецкой области, применив управляемые авиабомбы. Удар пришелся на жилую застройку города, что привело к жертвам среди гражданского населения.

