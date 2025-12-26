Авиабомба попала в дом: в Запорожье в результате атаки РФ погиб мужчина, три человека ранены

В результате вражеской атаки на Запорожский район 26 декабря один человек погиб, еще трое получили ранения. Авиабомба, сброшенная российскими войсками, попала в частный дом.

Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Один человек погиб, три – ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 58-летний мужчина погиб на месте происшествия. Еще две женщины и мужчина получили ранения различной степени тяжести.

Всех пострадавших оперативно доставили в больницу, где они получили необходимое лечение.

Напомним, в ночь на 24 декабря российские войска нанесли по меньшей мере три авиаудара по Запорожью. Одно из попаданий произошло вблизи многоэтажки: пострадали три человека. Также в облцентре повреждены еще несколько многоквартирных домов, учебное заведение, транспортные средства, частично разрушен гаражный кооператив.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 17 декабря российские войска атаковали Запорожье. В городе прогремели взрывы: атакован объект инфраструктуры, учебное заведение, известно также о попадании в две многоэтажки. В облцентре и Запорожском районе пострадали 32 человека, среди них – ребенок.

16 декабря Россия атаковала Запорожье беспилотником. В результате атаки на город повреждены несколько частных домов, два человека, 37-летний мужчина и 76-летняя женщина, получили ранения.

