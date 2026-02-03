Россия запустила по Украине сотни дронов и десятки ракет, среди них – "Цирконы": в ВС рассказали, сколько целей сбито

Российская оккупационная армия в ночь на 3 февраля снова терроризировала Украину массированными атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки ракет и сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 450 целей. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 412 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, более 300 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Новость дополняется…