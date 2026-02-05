Оккупанты атаковали Украину двумя ракетами и 183 БПЛА: силы ПВО сбили 156 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 5 февраля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed и баллистические ракеты.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 156 целей. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 183 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Донецк – ВОТ Украины, более 110 из них – "Шахеды".

Также враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М из оккупированного Крыма.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 156 вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 7 локациях.

Последствия атак в регионах

В Днепропетровской области российские оккупанты совершили ракетную атаку по Криворожскому району. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

По Петропавловской, Покровской, Васильковской громадах Синельниковского района противник бил беспилотниками. Возникли пожары, повреждены предприятие, админздание, частные дома и хозяйственные постройки.

Также БПЛА враг направил на Юрьевскую громаду Павлоградского района. Там вследствие атаки была повреждена гимназия.

Никопольщина страдала от вражеских FPV-дронов и артиллерии. Под ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская громады.

Напомним, в ночь на четверг, 5 февраля, российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе. Часть из них оккупанты направили на Киев, в столице прогремели взрывы.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 февраля российские оккупанты наносили прицельные удары по Запорожью и области. Целями противника были энергетические объекты, в результате обстрелов десятки тысяч людей остались без света.

