Оккупанты атаковали Украину 37 БПЛА: силы ПВО сбили 29 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 19 февраля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 29 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 37 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений: Брянск, Курск, ВОТ Донецка, более 20 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 29 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание ударных БПЛА на 4 локациях.

Напомним, 17 февраля оккупанты ударили "Шахедом" по Запорожью. В результате атаки погибла женщина, шесть человек получили ранения. Пострадали, в частности, двое детей – девочки в возрасте полутора и 11 лет. Повреждены дома.

Как ранее писал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в течение среды, 18 февраля, обстреливала Днепропетровскую область артиллерией и дронами, а также применила по меньшей мере одну авиационную бомбу. Известно о гибели гражданского мужчины.

