Россия атаковала Украину более сотней дронов, есть прилеты: в Воздушных силах рассказали, сколько БПЛА сбили

Военные российской армии в ночь на 16 сентября в очередной раз терроризировали Украину дроновыми атаками. Захватчики запустили сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 89 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Подробности

В целом противник атаковал Украину 113 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ., более 70 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 2 локациях.

Два вражеских дрона находятся в воздухе.

"Кроме того, около полуночи, враг ударил по городу Запорожье десятью снарядами РСЗО (предварительно Торнадо-С). К сожалению, погибшие и пострадавшие, соболезнования родным", – говорится в сообщении.

Последствия российской атаки

По информации ГСЧС Украины, в Киевской области враг повторно атаковал объект, на котором работали спасатели.

"Ночью 16 сентября в результате вражеской атаки БпЛА возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра. Во время тушения пожара агрессор повторно ударил по объекту, в результате чего повреждены два пожарно-спасательных автомобиля", – говорится в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать, к его тушению привлекали 13 спасателей и 3 единицы техники.

Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что сутки в области начались с воздушных тревог.

"По вражеским целям работали силы и средства ПВО. В пределах нашей территории обезврежено 10 российских БПЛА. Прошло без пострадавших. Разрушений от падения обломков, по предварительным данным, тоже нет", – указано в сообщении.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что на территории области защитники неба сбили 2 беспилотника.

По его словам, агрессор атаковал Никопольщину, в частности, Покровскую и Марганецкую громады. Туда оккупанты направили FPV-дроны, параллельно проводился обстрел из артиллерии.

Захватчики попали по инфраструктуре, хозяйственной постройке, 3 частным домам. Еще один дом охватил пожар, огонь потушили. Задело линию электропередач.

"На Синельниковщине российская армия ударила по Покровской, Маломихайловской и Межевской громадах, применив БпЛА. Пострадал 41-летний мужчина. Загорелись 2 частных дома и гараж", – написал Лысак.

Глава Киевской ОВ Николай Калашник сообщил, что враг атаковал мирные населенные пункты Киевской области дронами.

"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Последствия вражеской атаки фиксируются в Фастовском районе", – написал он.

Напомним, в ночь на 16 сентября российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки произошли разрушения и пожары, также есть раненые и одна жертва. Оккупанты нанесли по городу не менее десяти ударов.

Как писал OBOZ.UA, 14 сентября российские захватчики атаковали Сумскую область. Оккупанты попали по сельхозпредприятию в Ахтырском районе. В результате обстрела ранены 12 человек, которые собирали урожай. Также повреждено около 30 единиц сельскохозяйственной техники.

