Оккупанты атаковали Украину 119 БПЛА: силы ПВО сбили 99 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 8 апреля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 99 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 119 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, Донецк, более 70 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 119 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

Последствия по регионам

В Днепропетровской области вследствие вражеских ударов ранения получили два человека. За сутки враг более 10 раз враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией.

В Никопольском районе под ударом были Никополь, Покровская и Красногригорьевская громады. Повреждены многоэтажки, частные дома, гараж, машины. Ранена 28-летняя женщина, она находится на амбулаторном лечении.

В Павлограде возник пожар, повреждены дома и магазины. Пострадал 49-летний мужчина. В Николаевской громаде Синельниковского района горели авто, повреждены частные дома.

Также ночью враг в очередной раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Есть повреждения на территории объекта критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших. Продолжаются работы по устранению последствий.

В Николаевской области враг атаковал беспилотником Снигиревскую громаду. В результате чего повреждена кровля многоквартирного дома, пстрадавших нет. По предварительным данным, россияне применили БПЛА "Молния".

Всего за минувшие сутки в Николаевской области было сбито/подавлено четыре ударных БПЛА типа Shahed 131/136 и беспилотников-имитаторов разных типов.

Напомним, российские оккупанты за сутки 8 апреля несколько раз атаковали с воздуха Сумскую область. В частности, захватчики вечером два раза ударили дронами по Стецькивской громаде, в результате чего была ранена женщина.

Как писал OBOZ.UA, российские террористические войска 7 апреля массированно атаковали южные регионы Украины, в результате чегопогибли 9 гражданских и еще 49 получили ранения. По состоянию на 17:30 удары зафиксировали в нескольких областях, оккупанты били по жилым домам, инфраструктуре и транспорту.

