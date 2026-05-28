Оккупанты атаковали Украину 'Кинжалом' и 147 БПЛА: силы ПВО сбили 138 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 28 мая снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики запустили аэробаллистическую ракету "Кинжал" и десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Видео дня

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 138 целей. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 147 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.

Также противник атаковал аэробалистической ракетой "Кинжал" (район пуска – воздушное пространство Липецкой области).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 138 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание аэробалистической ракеты и 9 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Последствия обстрелов

Днепропетровскую область враг более 20 раз атаковал два района области беспилотниками и артиллерией. Вследствие российских обстрелов трое мирных жителей получили ранения.

38-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, 69-летняя женщина и 62-летний мужчина будут лечиться амбулаторно. За ночь защитники неба сбили ночью над Днепропетровщиной 16 вражеских беспилотников.

Ночью враг атаковал ударными беспилотниками юг Одесской области. Зафиксировано попадание БПЛА в частный жилой дом и объект инфраструктуры. В близлежащих домах повреждено остекление. К счастью, информация о пострадавших не поступала.

Напомним, российские войска в очередной раз атаковали инфраструктуру "Новой почты" в Украине. На этот раз под удар попало отделение логистического оператора в Одесской области – после попадания вражеского беспилотника оно выгорело дотла.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты устроили массированную ракетно-пушечную атаку по Украине, потратив колоссальную сумму. Как подсчитано, террористический обстрел обошелся врагу в около 361,2 млн долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!