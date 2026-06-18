Оккупанты атаковали Украину "Искандерами" и сотнями БПЛА: силы ПВО сбили 216 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 18 июня снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили баллистические ракеты и сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

Видео дня

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 0000 целей. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 239 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк.

Также враг атаковал 7 баллистическими ракетами "Искандер-М/С-400" из Воронежской, Брянской и Курской областей.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 216 целей – 4 баллистические ракеты Искандер-М/С-400 и 212 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Главные истории дня

Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 26 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков на 7 локациях. Информация по еще одной баллистической ракете уточняется.

Последствия в регионах

Днепропетровскую область российские оккупанты атаковали дронами, артиллерией, РСЗО и авиабомбами. Враг нанесл массированный удар по Никопольскому району.

Вследствие обстрела произошел пожар. Повреждены 5 многоквартирных домов, 6 частных домов, музей, ритуальная служба, 3 хозяйственные сооружения, 4 авто, 2 газопровода и линия электропередачи.

В результате атаки БПЛА в Апостоловской громаде повреждена инфраструктура. В городе Самар из-за атаки дронов также повреждена инфраструктура.

В Каменском из-за удара БПЛА повреждено предприятие. В Васильковской громаде повреждены частные дома и авто из-за удара управляемыми авивабомбами.

В Сумах ночью россияне убили мирного жителя. После серии ударов спасатели работали на четырех локациях в областном центре.

Вследствие ночной атаки в поврежденном 9-этажном доме специалисты ГСЧС демонтировали аварийные конструкции и помогли женщине, которая находилась в закрытой квартире.

Также спасатели ликвидировали пожар в частном жилищном секторе. На месте обнаружили тело погибшего человека. Специалисты ГСЧС обследовали места попадания и оказали первоочередную помощь гражданам.

Напомним, в Сумах российский удар с помощью дронов повредил сортировочный терминал "Новой почты". Пострадали крыша, часть оборудования и сетчатые контейнеры с посылками, однако сотрудники не получили травм. На момент атаки в хабе находилось более 13 тысяч отправлений с общей заявленной стоимостью свыше 42 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ночь на 15 июня в результате очередной российской ракетной атаки был полностью разрушен сортировочный терминал "Новой почты" в Киеве. Этот объект был уникальным –, крупнейшим инновационным и оснащенным передовым мировым оборудованием для автоматической сортировки посылок.

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