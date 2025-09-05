Россия атаковала Украину дронами и ракетами, есть попадания на десяти локациях – Воздушные силы

Российская армия в ночь на 5 сентября атаковала Украину дронами и ракетами. Оккупанты запустили 164 средства воздушного нападения.

Силами противовоздушной обороны была уничтожена 121 цель. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Подробности

Российские войска запустили 157 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ., Гвардейское – ТОТ Крыма, а также 6 зенитных управляемых ракет С-300 из Курской обл. – РФ, и управляемую авиационную ракету Х-59 из Воронежской обл. – РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 9.00, противовоздушной обороной сбита/подавлена 121 воздушная цель.

Зафиксировано попадание 7 ракет и 35 ударных БПЛА на 10 локациях. Еще один вражеский БПЛА находится в воздухе.

Последствия вражеской атаки

По информации главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, ночью оккупанты массированно атаковали область беспилотниками, 15 из которых уничтожили наши силы ПВО.

"В Днепре агрессор попал по предприятию. Там возникли пожары, к ликвидации которых оперативно стали спасатели. FPV-дроном противник ударил по Никопольщине, а именно – Покровской громаде", – говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, оккупанты в четверг, 4 сентября, атаковали Чернигов. Вражеская ракета попала вблизи одного из блокпостов. Целью агрессора оказалась гуманитарная миссия "Датский совет по делам беженцев", которые проводила работы по разминированию. В результате атаки два человека погибли, еще восемь получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, 4 сентября войска России сбросили шесть авиабомб на Константиновку и Ильиновку Донецкой области, в результате чего погибло два человека. Под удар врага попала больница.

