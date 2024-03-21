Оккупанты атаковали Украину ракетами: на Киевщине отработала ПВО

В ночь на четверг, 21 марта, российские войска устроили массированную атаку на Украину. Враг запустил крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95, а также применил ракеты Х-59.

О работе сил противовоздушной обороны сообщили в Киевской ОВА. "Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО", – отметили там.

В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении вражеских ракет в Киевской, Житомирской и Ривненской областях. "Ракеты в воздушном пространстве Житомирщины и Ривненщины, постоянно меняют курс", – информировали военные.

Взрывы также раздались в Киеве. По вражеским целям работали силы ПВО, сообщили в КМВА.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия подняла в небо свою стратегическую авиацию. С аэродрома "Оленья" (Мурманская область) взлетели около 9 бортов бомбардировщиков Ту-95. Вскоре были осуществлены пуски крылатых ракет, по всей Украине объявили воздушную тревогу.

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