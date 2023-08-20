Оккупанты атаковали ВСУ в районах Урожайного и Марьинки, за сутки произошло 32 боевых столкновения – Генштаб

Силы обороны Украины 19 августа отбили наступления российских войск в районах Бахмута и Марьинки, а также их попытки восстановить утраченное положение возле Урожайного. За сутки защитники сошлись с врагом в 32 боевых столкновениях на разных участках фронта.

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Было уничтожено несколько артиллерийских средств оккупантов на огневых позициях, пунктов управления и элементов российской ПВО. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 20 августа.

Накануне войска страны-агрессора РФ нанесли пять ракетных ударов и 61 авиационный, совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые мирные жители. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг нанес авиаудары в районах Степного и Константиновки на Сумщине. Также совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Карповичи, Блешня, Сеньковка Черниговской области; Волфино, Константиновка, Миропольское, Поповка, Середина Буда – Сумской; Вильча, Зибино, Караическое, Лошаково, Гатище, Охримовка – Харьковской.

На Купянском направлении армия РФ ударила из авиации в районах Кисловки и Котляровки, артиллерийским и минометным обстрелам от нее подверглись Кучеривка, Петропавловка, Кисловка и Берестово на Харьковщине.

На Лиманском направлении оккупанты нанесли авиаудары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов, Веселого, Славянска на Донетчине. Артобстрелам от них подверглись около 15 н. п., в частности Невское, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка, Звановка, Федоровка.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещиевки Донецкой области. Нанес авиаудары возле Клещиевки, Богдановки, Северного, из артиллерии обстрелял более 10 населенных пунктов, среди которых Новомарково, Клещиевка, Часов Яр, Белая Гора, Богдановка.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам ВС РФ подверглись Новокалиново, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиаудар у Красногоровки. Артиллерийским обстрелам от него подверглись Невельское, Красногоровка, Марьинка, Острое, Победа, Екатериновка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного. Вместе с тем ударили там из авиации, а еще обстреляли населенный пункт из артиллерии, как и Водяное, Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Благодатное, Старомайорское на Донетчине.

На Запорожском направлении ВС РФ нанесли авиаудары в районах Малой Токмачки, Егоровки, Роботино на Запорожье. От их артобстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Новоданиловка, Каменское, Плавни Запорожской области и Никополь – Днепропетровской.

На Херсонском направлении от российских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 н. п., в частности Токаревка, Дудчаны, Берислав, Николаевка, Днепровское, Зоровка, Кизомыс Херсонской области и Очаков – Николаевской.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинская боевая авиация за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один – по зенитно-ракетному комплексу армии РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили шесть артиллерийских средств на огневых позициях, три пункта управления и три средства противовоздушной обороны врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание CBS News со ссылкой на анонимные официальные лица США написало, что Силы обороны Украины добились прогресса в своем контрнаступлении. В частности, преодолели российское минное поле и начали бой за освобождение Токмака в Запорожской области.

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