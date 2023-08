У ВСУ есть продвижение на западе Запорожья: в ISW объяснили, каких целей это поможет достичь Украине

Силы обороны Украины 19 августа продолжали контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта. Они продвинулись на границе Авдеевка – Донецк и на западе Запорожской области.

"Успехи защитников на фронте могут позволить им начать действовать в менее заминированных районах, где обосновались оккупанты, и скорее достичь целей контрнаступления. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

По данным Генштаба ВСУ, наступательные действия украинские силы ведут на Бердянском (район границы Донецкой и Запорожской областей) и Мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях.

Спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что защитники и дальше удерживают инициативу на Бахмутском направлении.

А геолокационные кадры от 16 августа, говорят аналитики, демонстрируют также то, что ВСУ недавно совершили ограниченное продвижение к востоку от Невельского (непосредственно к западу от оккупированного Донецка).

Дополнительные кадры, опубликованные 19 августа, показывают, что Силы обороны продвинулись и севернее Роботино на западе Запорожья.

Издание CBS News со ссылкой на анонимные официальные лица США написало, что ВСУ также продвигаются в направлении Токмака. Сегодня этот город в Мелитопольском районе является крупным российским опорным пунктом на западе Запорожской области. Однако, как утверждает издание, украинские бойцы разминировали минное поле оккупантов к северу от населенного пункта.

По мнению аналитиков Института изучения войны, неназванные официальные лица США, вероятно, имели в виду недавние украинские наступления к северу и востоку от Роботино (приблизительно 23 км к северо-востоку от Токмака).

Ранее ISW оценивал, что последние наступления ВСУ вблизи небольших населенных пунктов в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожья имеют тактическое значение именно из-за структуры российских оборонных линий.

"Эти успехи могут позволить украинским силам начать действовать в менее заминированных районах российской линии обороны, которые, вероятно, более благоприятны для более быстрого достижения целей по освобождению оккупированных территорий", – предположили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне британская разведка заявила об успехе контрнаступления ВСУ на юге. Отмечалось, что Силы обороны продвинулись на южном фронте и продолжили наступление по течению Мокри Ялы в Донецкой области, обезопасив село Урожайное перед жестким сопротивлением российских оккупантов.

