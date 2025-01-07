Оккупанты безрезультатно пытаются взять Покровск "в клещи": в ОСГВ "Хортица" рассказали о ситуации. Карта

Российская оккупационная армия продолжает интенсивные наступательные действия на Покровском направлении. Враг пытается продвигаться малыми пехотными группами вокруг районного центра.

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Захватчики поставили цель взять Покровск "в клещи", но пока их попытки безрезультатны. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, на данном этапе путинские войска не угрожают городу Покровск. Тем не менее этот участок фронта остается одним из самых горячих на протяжении месяца.

Военнослужащий отметил, что российским оккупантам не удается добиться такого успеха, который позволил бы им напрямую угрожать самому районному центру. Поэтому враг пытается продвигаться в населенных пунктах вокруг Покровска и взять город в окружении.

"Если мы говорим о большом перемещении, о том, что действительно может угрожать городу в ближайшей перспективе, то так мы сейчас сказать не можем", – сообщил представитель ОСГВ "Хортица".

Несмотря на приближение линии фронта, в Покровске остаются более 7 тыс. мирных жителей. В городской военной администрации констатировали, что темпы эвакуации населения стали медленнее, чем это было раньше.

Напомним, военные аналитики предполагают, что армия РФ может временно переключить свое внимание из окружения Покровска. В частности, попытаться осуществить наступления на запад в направлении админграницы Донетчины и Днепропетровщины, в то же время продолжая усилия по подрыву поддержки Западом Украины в войне.

Как писал OBOZ.UA, в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" заявили, что оккупационные войска РФ сейчас не идут в лобовой штурм на Покровск. Вместо этого они пытаются обойти и окружить город с флангов.

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