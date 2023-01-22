Оккупанты безуспешно пытались наступать на трех направлениях, наиболее горячо – в районе Бахмута – Генштаб

Войска Российской Федерации продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. Безуспешные наступательные действия враг совершал на Запорожском, Авдеевском, Лиманском направлениях.

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На Купянском, Новопавловском и Херсонском – оккупанты оброняются. Об этом в оперативной сводке вечером в воскресенье, 22 января (333-е сутки полномасштабного вторжения) сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Наши защитники зафиксировали пять вражеских авиационных ударов по позициям Сил обороны и один ракетный – по критической инфраструктуре в Запорожской области. Захватчики в течение суток также совершили более 20 обстрелов Украины из реактивных систем залпового огня.

"Угроза авиационных и ракетных ударов Российской Федерации по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины", – предупредили в ГШ.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Но в текущие сутки захватчики вели минометный и артиллерийский огонь по районам населенных пунктов Студенок, Дорошевка, Бояро-Лежачи, Искриковщина, Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелечья, Зеленое, Волчанск, Новомлынск, Двуречная, Купянск Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы Петропавловки, Табаевки и Крахмального на Харьковщине, а на Луганщине – Новоселовского и Стельмаховки.

На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Кузьмино Луганской области.

На Бахмутском направлении огневое поражение вражеской артиллерии потерпели районы 14 населенных пунктов. Среди них Верхнекаменное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка.

На Новопавловском направлении враг ударил по Богоявленке и Никольскому Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня ВС РФ пострадали более 16 населенных пунктов, в частности, Свободное Поле, Времевка, Новополь на Доннечине и Гуляйполе, Павловка, Степное, Орехов, Малая Токмачка на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелам из вражеских РСЗО и ствольной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Дудчаны, Монастырское, Антоновка, Берегово, Янтарное и Херсон. Есть пострадавшие среди мирного населения.

В Генштабе отметили, что противник продолжает нести потери. Ежедневно в городскую больницу оккупированной Новой Каховки Херсонской области прибывают грузовые и легковые авто с ранеными российскими военнослужащими. Количество ликвидированных захватчиков уточняется.

За 22 января украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения оккупантов и два склада боеприпасов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия готовится к новому наступлению. Одним из признаков этого он назвал активные информационные меры страны-агрессора, направленные на устрашение граждан.

– Оккупанты уже успели отчитаться о якобы "прорыве обороны" защитников Украины в Запорожской области. Такие заявления пропагандистов – фейк. Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин сообщил, что там враг пытается штурмовать позиции ВСУ небольшими группами до 10 человек.

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