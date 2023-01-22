Украинские военные опровергли фейк оккупантов о масштабном наступлении в Запорожской области

На Запорожском направлении армия РФ не совершает масштабных наступательных действий. Все заявления российских пропагандистов о якобы "прорыве" украинской обороны являются фейковыми.

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Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" заявил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин. Он сообщил, что враг пытается штурмовать позиции ВСУ небольшими группами до 10 человек.

"На отдельных направлениях противник действительно имел определенный частичный успех, но все позиции восстановлены. Противник отброшен на предыдущие свои позиции", – заявил Ерин.

В свою очередь глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Александр Старух в комментарии "24 канала" подтвердил, что оккупанты заходят небольшими группами по 7-10 человек, чтобы попытаться "нащупать оборону", но украинские военные готовы к этому.

Он также заявил, что россияне врут о масштабах, которыми пытаются наступать на регион и напомнил, что они уже 11 месяцев пытаются наступать на Запорожье и на Гуляйполе, но безуспешно.

"Боевые действия продолжаются без остановки то менее интенсивно, то более интенсивно, иногда происходят артиллерийские перестрелки. Когда у них происходит ротация, приходят свежие силы, они начинают снова немного активнее работать. Или когда подходят последние дни плана выстрелять что-то, они начинают варить справа-налево", – рассказал Старух и заверил, что украинских сил и средств, имеющихся в Запорожской полосе, достаточно для сдерживания захватчиков.

Напомним, российские пропагандисты 20 января начали распространять информацию о том, что российская армия начала широкомасштабное наступление на Запорожском направлении. В частности, об этом писал российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

В то же время, OBOZREVATEL публиковал спутниковые фото, на которых видно, что войска РФ окапываются на захваченной части Запорожья, готовясь к обороне. В частности, заметно усиление обороны на направлении Васильевки и Токмака, очевидно, опасаясь контрнаступления ВСУ на этом участке фронта.

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