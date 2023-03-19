Оккупанты били по городу, когда на улице были мирные жители: в сеть попало видео обстрела врагом Константиновки

Российская оккупационная армия продолжает убивать мирных жителей в населенных пунктах Донецкой области. Кадры с обстрелом Константиновки из РСЗО "Ураган" попали на видео.

Видео дня

Путинские террористы ударили по городу, когда на улицах было много мирных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал "Типичная Константиновка" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Захватчики устроили хаотичный обстрел населенного пункта из реактивных систем залпового огня. При чем россияне использовали запрещенные кассетные боеприпасы.

В местном паблике отметили, что всего за сутки Константиновка подверглась трем артиллерийским обстрелам, в результате чего погиб один человек и еще пятеро были ранены.

Также в результате преступных действий россиян повреждены 20 частных домов, многоэтажка, школа и магазин.

"Очередной акт терроризма против гражданского населения. Безопасных мест в Константиновке нет на данный момент", – говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз совершили обстрел украинских городов. Захватчики выпустили ракеты из РСЗО "Ураган" по населенному пункту Константиновка Донецкой области.

Ранее сообщалось, что 10 марта захватчики обстреляли город Константиновка из РСЗО "Ураган". Били оккупанты уже привычно по гражданскому населению, известно о по меньшей мере шести раненых.