Оккупанты били по припортовой инфраструктуре: в результате атаки РФ на Одессу погибли четверо иностранных членов экипажа, есть раненые. Фото

В ночь на 12 марта Россия атаковала Одессу баллистикой. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура: повреждены объекты инфраструктуры и гражданское судно под флагом Республики Барбадос, оно загружалось зерном, которое должно было быть доставлено в Алжир.

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Погибли четверо моряков, также есть раненые. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Там заявили, что при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 11 марта около 20:17 вооруженные силы РФ атаковали припортовую инфраструктуру Одессы, предварительно, баллистической ракетой типа "Искандер-М". Повреждены объекты инфраструктуры и гражданское судно под флагом Республики Барбадос", – говорится в сообщении.

По состоянию на 8 часов утра известно, что в результате атаки четверо иностранных членов экипажа погибли, еще один член экипажа и сотрудник порта получили ранения, они доставлены в больницу.

Как уточнил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, все погибшие – моряки судна MJ PINA, граждане Сирии.

"Самому младшему погибшему было 18, самому старшему – 24 года. Еще два человека получили ранения – украинец и сириец. Им оказывается необходимая помощь. В момент удара судно загружало пшеницу для экспорта в Алжир. Абсолютно гражданское судно", – подчеркнул министр.

Кроме того, по словам Кулебы, повреждения в результате атаки получили еще одно судно, причалы и склады для хранения зерна.

"Россия бьет по украинской инфраструктуре, в том числе по портам, задействованным в обеспечении продовольственной безопасности мира. Важно, чтобы портовая инфраструктура была защищена от террора, а свободное и безопасное мореходство было гарантировано. Должны и дальше усиливать нашу противовоздушную оборону, силой оружия и силой дипломатии достигать надежного мира и безопасности", – подчеркнул чиновник.

На данный момент прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия очередного военного преступления РФ. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области

Напомним, утром 12 марта также стало известно о последствиях вражеских ударов по Киевщине. Произошел пожар в мебельном магазине, в трех районах разрушениям подверглись жилые дома.

А уже утром оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту в Кривом Роге. На месте прилета баллистики произошел пожар, есть жертва и раненые.

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